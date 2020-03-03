В Севастополе брата подозревают в похищении драгоценностей у сестры

Севастопольские полицейские задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в похищении золотых украшений общей стоимостью 30 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что злоумышленник гостил дома у своей сводной сестры и присматривал за ее ребенком, пока женщина находилась на работе. Он обнаружил золотые кулон и цепочку, принадлежавшие потерпевшей. Воспользовавшись моментом, родственник похитил украшения. Мужчина сдал награбленное в ломбард.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Это не первая кража мужчины. Он уже привлекался ранее по аналогичной статье.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь