К Новому году в Севастополе будет открыт новый ледовый каток

К Новому 2019 году гостей и жителей города Севастополя ждет особенный подарок. В центре Севастополя в преддверии новогодних и рождественских праздников начнет работать зимний каток с искусственным льдом.

29 декабря 2018 года в 15:00 состоится торжественное открытие катка, во время которого покажут свое мастерство юные фигуристы, выступит музыкальная группа FUNKFARbl, взрослых и детей ждёт развлекательная программа.

На площадке катка начнет работу уличный кинотеатр, который ежедневно будет показывать любимые новогодние и рождественские мультфильмы и фильмы.

В праздничные дни гостей катка ждут особые поздравления с Новым годом от Деда Мороза и Снегурочки, захватывающий товарищеский матч между хоккейными командами Черноморского флота «Медведи» и «Черноморец», для всех желающих будут проведены мастер-классы по игре в хоккей и веселая новогодняя анимационная программа.

Посещение катка, расположенного в Артиллерийской бухте, станет возможным с 25 декабря 2018 года по 24 февраля 2019 года с 12:00 до 20:00, а в праздничные и выходные дни – до 21:00.

Вход на каток и прокат коньков бесплатный для всех желающих.

Приглашаем всех гостей и жителей города провести Новогодние праздники на ледовом катке в Артиллерийской бухте!



Программа мероприятий во время работы катка:

25.12.2018 – начало работы катка и уличного кинотеатра

29.12.2018

15:00 15:30 – торжественное открытие катка, выступление официальных лиц

15:30 – 15:45 – выступление юных фигуристов (первый прокат)

15:45-17:00 – анимационная программа, игры, Дед Мороз со Снегурочкой

17:00-19:00 – выступление музыкальной группы ФанкФары

19:00-21:00 – работа уличного кинотеатра (показ новогодних мультиков, фильмов)

30.12.2018

12:00-12:30 – товарищеский матч между хоккейными командами «Медведи» и «Черноморец»

12:30-13:00 – мастер-классы по игре в хоккей

13:00-15:00 – анимационная программа

13:00-21:00 – работа катка

18:00-21:00 – работа уличного кинотеатра

25.12.2018 – 08.01.2019

12:00-21:00 – работа катка

18:00-21:00 – работа уличного кинотеатра

12:00-14:00 – анимационная программа

09.01 – 24.02.2019

12:00-20:00 – работа катка

18:00-20:00 – работа уличного кинотеатра

