В Севастополе будет снят фильм о затонувших подлодках Первой мировой войны

24 февраля 2018     28
В Севастополе будет снят фильм о затонувших подлодках Первой мировой войны

Картина расскажет о технике, которая лежит у берегов города на протяжении 100 лет.

Председатель севастопольского отделения Русского географического общества (РГО) Елена Воскресенская сообщила, что в городе-герое готовятся к съемкам фильма о затопленных подводных лодках времен Первой мировой войны.

В апреле 1919 года по приказу английского командования на внешнем рейде Севастополя затопили 13 плавательных средств без экипажей. Позднее со дна достали только шесть из них.

По словам Воскресенской, специалисты намерены погрузиться под воду и провести исследование, чтобы детально изучить состояние подлодок. Она добавила, что создатели картины планировали осуществить съемку в море, чтобы сделать историю более привлекательной для любителей истории и подробностей боевых сражений.

Сотрудника РГО отметила, что проектом авторы фильма занимаются вместе с экспедиционным центром Министерства обороны России.

Ранее мы писали, что в Симферополе представили документальную ленту о «черных» копателях. Картина Валентина Козубского, Константина Ковригина и Виталия Болотина «Сокровища Республики» снята по заказу Государственного комитета по охране культурного наследия Республики.

Валентин Козубский рассказал, что давно собирался снять картину о «черных копателях». По его словам, в середине прошлого десятилетия он оказался на скале Ак-Кая, где увидел разрытые курганы.

 
news.sevas.com

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