В Севастополе будут выращивать деликатесные сорта рыбы

В ближайшие годы на севастопольских прилавках могут появится элитные сорта рыбы – осётр, стерлядь, севрюга, а также чёрная икра местного производства. Это новое направление работы одной из городских рыбопромышленных компаний.

Благодаря государственной поддержке в размере около 600 тысяч рублей рыбные хозяйства закупили технологическое оборудование, корма и несколько тысяч мальков рыб ценных пород. К 2021-му году на рыбоферме в Инкермане планируют производить до трёх тонн деликатесной продукции.

«Сейчас мы ведём отбор маточного поголовья. И после этого где-то через год – два начнём реализовывать нашу продукцию по сетям», – сообщил Александр Витрищак, заместитель директора рыболовной компании.

Основным направлением работы компании остаётся промышленное рыболовство. Два морозильных траулера ежегодно добывают в акватории Чёрного моря около двух тысяч тонн хамсы, ставриды и кильки. Субсидии от департамента сельского хозяйства пойдут на ремонт судов и приобретение запасных частей.

«Надо помогать таким предприятиям, чтобы производителей было больше, численность росла и заработная плата. Чтобы отрасль рыборазведения, рыбозаготовка и вылов успешно развивалась в Севастополе», – рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

В этом году общий объём государственной поддержки отрасли в Севастополе превысит 33 миллиона рублей.

Источник: Вести Севастополя