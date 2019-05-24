В Севастополе будут выращивать деликатесные сорта рыбы

23 мая 2019     36
В Севастополе будут выращивать деликатесные сорта рыбы

В ближайшие годы на севастопольских прилавках могут появится элитные сорта рыбы – осётр, стерлядь, севрюга, а также чёрная икра местного производства. Это новое направление работы одной из городских рыбопромышленных компаний.

Благодаря государственной поддержке в размере около 600 тысяч рублей рыбные хозяйства закупили технологическое оборудование, корма и несколько тысяч мальков рыб ценных пород. К 2021-му году на рыбоферме в Инкермане планируют производить до трёх тонн деликатесной продукции.

«Сейчас мы ведём отбор маточного поголовья. И после этого где-то через год – два начнём реализовывать нашу продукцию по сетям», – сообщил Александр Витрищак, заместитель директора рыболовной компании.

Основным направлением работы компании остаётся промышленное рыболовство. Два морозильных траулера ежегодно добывают в акватории Чёрного моря около двух тысяч тонн хамсы, ставриды и кильки. Субсидии от департамента сельского хозяйства пойдут на ремонт судов и приобретение запасных частей.

«Надо помогать таким предприятиям, чтобы производителей было больше, численность росла и заработная плата. Чтобы отрасль рыборазведения, рыбозаготовка и вылов успешно развивалась в Севастополе», – рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

В этом году общий объём государственной поддержки отрасли в Севастополе превысит 33 миллиона рублей.

 

Источник: Вести Севастополя


  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Севастополь сегодня


Вести Севастополь 23.05 Вести Севастополь 23.05.2019 Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:– Осетр, севрюга и черная икра. Когда деликатесы местного производства появятся на прилавках? – Последний звонок для первого выпуска Нахимовского училища. Чем кадетам запомнились годы учебы? – Сотня удочек, настоящая уха. И все это – в библиотеке! Как военный пенсионер-любитель рыбалки открыл необычную выставку в поселке Любимовка? – Кабо, Боярский и Ливанов пустили корни… читать »

Команда из Севастополя победила в открытых кадетских играх Команда из Севастополя победила в открытых кадетских играх

Команда Севастопольского президентского кадетского училища стала победителем открытых кадетских игр. Это – своеобразный конкурс военно-спортивного мастерства. Он проходил на площадке парка “Патриот”. Пять километров по пересечённой местности – это норма ГТО, после которой человек получает значок. В “Кадетском натиске” к этому добавляются 11 армейских препятствий, сравнимых с полосой разведчика. Преодолеть их – недостаточно, нужно бежать… читать »

В Сахарной головке после капремонта открылась амбулатория горбольницы №6 В Сахарной головке после капремонта открылась амбулатория горбольницы №6

В посёлке Сахарная Головка после капитального ремонта открылась врачебная амбулатория городской больницы №6. После завершения работ здание постройки середины XX века не узнать. Здесь укрепили фундамент, заменили крышу, окна и двери, а также системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. В амбулатории открыты терапевтический, процедурный, смотровой кабинеты. Ежедневно пациентов будут принимать физиотерапевт и стоматолог. «У нас… читать »

Власти Севастополя ожидают рост турпотока на 20% Власти Севастополя ожидают рост турпотока на 20%

В 2019 году Севастополь ожидает роста туристического потока на 20%, сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников в интервью агенству “Интерфакс-ЮГ“. «За последние пять лет налоговые поступления от сферы туризма в городе увеличились на 96%. За последние два года — на 20%. Это связано как с ростом туристического потока, так и все-таки с выводом из тени игроков… читать »

Четыре флота Четыре флота. Итоги недели 17 – 23 мая

Фрегаты “Адмирал Макаров” и “Адмирал Эссен”, а также сторожевые корабли “Пытливый” и “Сметливый” провели учебный бой в Чёрном море с надводными кораблями условного противника. Фрегаты применили крылатые ракеты «Калибр», а сторожевики отработали совместное отражение ракетной атаки противника. Что еще происходит на Черноморском и других флотах России? Источник: Вести Севастополя


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info