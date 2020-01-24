В Севастополе будут делать сложные операции на сердце

В год планируется проводить около 50 шунтирований. Выполнение сложных операций станет возможным благодаря поступлению нового оборудования и повышению квалификации врачей.

«Раньше пациентам с атросклерозом коронарных сосудов приходилось ездить в другие регионы… Сейчас у больного есть возможность встать в очередь и получить помощь в своём городе», – говорит замдиректора «Медицинского информационно-аналитического центра» Андрей Иванов.

Аорто-коронарное шунтирование начнут выполнять в первом квартале 2020 года в Региональном сосудистом центре.

В Севастополе будут делать сложные операции на сердце Аорто-коронарное шунтирование начнут выполнять в первом квартале 2020 года в Региональном сосудистом центре. «Раньше пациентам с атросклерозом коронарных сосудов приходилось …



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