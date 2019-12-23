В Севастополе будут обучать фундаментальной робототехнике

23 декабря 2019     15
В Севастополе будут обучать фундаментальной робототехнике

Севастопольский государственный университете получил грант Российского Фонда фундаментальных исследований.

На выигранные средства вуз разработает программу по привлечению школьников и студентов к фундаментальным исследованиям в области изучения искусственного интеллекта. Исследовательская группа уже сформирована. В неё вошли четверо школьников и трое студентов. Они будут заниматься теоретическими разработками, а затем напишут программу для работы роботов и сконструируют их.

О результатах работы команда в течение двух лет будет отчитываться на всероссийских научных фестивалях и конференциях. Сумма двух грантов СевГУ, полученных от Фонда фундаментальных исследований и правительства Севастополя составляет полтора миллиона рублей.

Служба информации “Вести – Севастополь

фото пресс-службы СевГУ

Источник: Вести.Севастополь

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