В Севастополе будут соревноваться воздушные атлеты

29 июня в ДК “Севастопольский” пройдет Открытый фестиваль “Крылья”. В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены из разных регионов России, в том числе из Ялты, Сак, Евпатории, Симферополя, Кемерово, Харькова, Ростова, Краснодара, Санкт Петербурга и Севастополя. На фестиваль ждут 130 воздушных атлетов.

Они будут состязаться в дисциплинах: Pole Sport, Pole Art, Pole Exotic, воздушные полотна, воздушное кольцо и оригинальный жанр.

Фестиваль откроется 29 июня в 10.00 в поселке Сахарная головка.

Фото с сайта news.sputnik.ru

Источник: Вести.Севастополь