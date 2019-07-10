В Севастополе будут судить убийцу собутыльника

Прокуратурой Ленинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас 34-летний севастополец находится под стражей. По версии следствия, в феврале этого года злоумышленник причинил собутыльнику телесные повреждения. Позже 47-летний мужчина скончался.

Обвиняемый предстанет перед судом по статье УК РФ “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего”. Санкции статьи предполагают лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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Источник: Вести.Севастополь