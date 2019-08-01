В Севастополе будут судить «черных археологов»

Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд.

Двух молодых людей 1986 и 1987 годов рождения обвиняют в незаконном поиске и изъятии археологических предметов, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. В мае-июле 2018 года они раскопали грунтовый могильник у села Верхнесадовое, уничтожив культурный слой и причинив ущерб этому объекту культурного наследия на сумму, превышающую 167 тысяч рублей.

Молодые люди подняли из земли и присвоили себе ойнохою краснолаковую, пояснили в пресс-службе Следственного управления СКР по Севастополю. Этот кувшин, по оценкам специалистов государственного музея-заповедника Херсонес Таврический, является ценным археологическим предметом, минимальный возраст которого составляет 1800-1900 лет. Сосуд был передан на хранение в Херсонес.

Факт преступления обнаружили сотрудники УФСБ. Расследование шло почти год, и сейчас “черные копатели” сядут на скамью подсудимых.

Фото СУ СКР по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь