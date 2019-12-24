В Севастополе будут транслировать прибытие первого поезда из Санкт-Петербурга

Экран установят на привокзальной площади. Такое поручение во вторник на аппаратном совещании в правительстве региона дал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, накануне надзорные ведомства и силовые структуры показали съёмочной группе «Вести – Севастополь» обновлённое оборудование системы безопасности. Между зданием железнодорожного вокзала и привокзальной площадью выстроен ещё один пункт досмотра.

Чтобы 25 декабря во время прибытия состава с материка на платформу не нужно было проходить тем, кто просто хочет увидеть исторический момент, Михаил Развожаев поручил на привокзальной площади организовать видеотрансляцию.

Источник: Вести.Севастополь