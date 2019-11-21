В Севастополе будут храниться награды одного из освободителей города

21 ноября 2019     15
В Севастополе будут храниться награды одного из освободителей города

В севастопольский военно-исторический музей передали именной кортик и ордена ветерана Великой Отечественной войны Петра Чернобаева. Чтобы отдать вещи музею, вдова связиста пригласила специалистов в санкт-петербургский Колпино.

Среди личных вещей – газетные вырезки, портреты, любимый фотоаппарат и китель с наградами. На нём – Орден Славы, который уроженец Томской области получил за штурм Сапун-горы и освобождение Севастополя.

За последний год расстаться с вещами дедов в пользу музея решили пять семей. И это специалисты считают особым уровнем доверия.

«Когда она передавала эти вещи, было видно, с какой грустью она расстаётся с этими дорогими её сердцу вещами, – рассказал Николай Мусиенко, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. – История по поводу вещей Чернобаева Петра Ивановича имеет своё продолжение. У нас в фондах сохранились его воспоминания».

Пётр Иванович Чернобаев – связист, к концу войны – капитан третьего ранга. Одну из своих наград получил за то, что взял в плен сразу восемнадцать немецких солдат. С анкеты ветерана из севастопольских архивов сделают копию – и подарят вдове Варваре Васильевне. Для тех, кто также хочет передать музею экспонаты, на сайте sevmuzeum.ru есть специальный раздел.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе будут храниться награды одного из освободителей города
В Севастополе будут храниться награды одного из освободителей города

В севастопольский военно-исторический музей передали именной кортик и ордена ветерана Великой Отечественной войны Петра Чернобаева. Чтобы отдать вещи музею, вдова …



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