В Севастополе будут штрафовать недобросовестных операторов пляжей

3 июня 2019

Все 36 севастопольских пляжей открыты для отдыха. До первого июня операторы должны были полностью завершить подготовку необходимой инфраструктуры. Насколько качественно – проверяют сотрудники департамента городского хозяйства.

Солдатский пляж, который теперь официально называется “Адмиральская лагуна”, в ведомстве называют одним из образцово-показательных. Нет нареканий к работе операторов пляжей “Нахимовец”, “Солнечный”, “Дельфин”, “Альбатрос”, “Учкуевка” и “Любимовка”. В Бухте Омега расчистили проходы к зонам купания, убрали часть водорослей. Лабораторные исследования показали, что вода в бухте пригодна для купания. А вот на Песочном и пляже парка Победы до сих пор работают не все туалеты.

«В комплексе город сегодня готов к купальному периоду. Замечания мелкие будут устраняться незамедлительно. В свою очередь граждане и гости города могут обращаться в департамент городского хозяйства, чтобы мы оперативно решали эти вопросы и соответственно будем дальше координировать их», – сказал Евгений Горлов, заместитель директора департамента городского хозяйства Севастополя.

Операторам, которые не успели завершить подготовку в срок, выносят предписания. Нарушителей ждут штрафные санкции, в частности, уменьшение финансирования и даже расторжение контракта на аренду земли.

Источник: Вести Севастополя