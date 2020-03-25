В Севастополе введены дополнительные меры по профилактике коронавируса

В Севастополе введен запрет на массовые и досуговые мероприятия с числом участников более 30 человек одновременно.

В связи с усилением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Севастополе временно приостановлена деятельность ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров. Также закрыты для посещения будут бассейны и фитнес-центры.

Кроме того, с 26 марта по 12 апреля следует приостановить выезды организованных групп детей из Севастополя для участия в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, олимпиадах, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В ресторанах, барах и кафе запрещено курение кальянов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь