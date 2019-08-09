В Севастополе введён особый противопожарный режим

В лесных массивах, на землях сельхозназначения, примыкающих к автомобильным дорогам близ села Морозовка и в районе Инкермана на 21 день, начиная с 9 августа, введён особый противопожарный режим.

Там нельзя разводить костры и жарить шашлыки на мангале, жечь сухую траву. Также в леса запрещен въезд автомобильного транспорта.

Нарушение особого противопожарного режима физическим лицам грозит штрафом от 2 000 до 4 000 рублей, юридическим – от 200 000 до 400 000, предупреждает заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Севастополю Максим Беляев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь