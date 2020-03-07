В Севастополе вводится временное ограничение движения

В центре Севастополе вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на площади Нахимова. Ограничение будет действовать с 09:00 7 марта до 18:00 8 марта и с 09:00 14 марта до 18:00 19 марта.

Временное ограничение движения вводится на участке улицы Ленина от площади Суворова до площади Нахимова и по проспекту Нахимова до пересечения с улицей Айвазовского:

– всех видов транспортных средств 15 марта с 16:00 до 16:30 и 17 марта с 11:30 до 12:00.

– всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, 18 марта с 17:00 до 22:00.

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Будет изменено направление одностороннего движения на участке улицы Воронина от пересечения с улицей Суворова до Ленина.

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Также 18 марта изменится маршрут движения катеров, следующих по маршруту «Графская пристань – площадь Захарова» на маршрут «Артиллерийская бухта – площадь Захарова». Перевозка гостей к месту проведения мероприятий и обратно 7 марта будет осуществлена в Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского, 8 марта – на площадь Нахимова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь