В Севастополе вводится временное ограничение движения

7 марта 2020     21
В Севастополе вводится временное ограничение движения

В центре Севастополе вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на площади Нахимова. Ограничение будет действовать с 09:00 7 марта до 18:00 8 марта и с 09:00 14 марта до 18:00 19 марта.

Временное ограничение движения вводится на участке улицы Ленина от площади Суворова до площади Нахимова и по проспекту Нахимова до пересечения с улицей Айвазовского:
– всех видов транспортных средств 15 марта с 16:00 до 16:30  и 17 марта с 11:30 до 12:00.
– всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, 18 марта с 17:00 до 22:00.

Будет изменено направление одностороннего движения на участке улицы Воронина от пересечения с улицей Суворова до Ленина.

Также 18 марта изменится маршрут движения катеров, следующих по маршруту «Графская пристань – площадь Захарова» на маршрут «Артиллерийская бухта – площадь Захарова». Перевозка гостей к месту проведения мероприятий и обратно 7 марта будет осуществлена в Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского, 8 марта – на площадь Нахимова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольские правоохранители сразились за Кубок по рукопашному бою
Севастопольские правоохранители сразились за Кубок по рукопашному бою

В спортивной школе Олимпийского резерва №2 состоялись соревнования среди команд правоохранительных структур по рукопашному бою за Кубок Севастополя. Организаторами соревнований …


«Севастополь» и «Кызылташ» сыграли вничью
«Севастополь» и «Кызылташ» сыграли вничью

Матч 16-го тура чемпионата Премьер-лиги КФС между ФК «Севастополь» матч и бахчисарайским «Кызылташем» завершился со счетом 1:1. Поединок прошел стадионе …


В Севастополе вводится временное ограничение движения
В Севастополе вводится временное ограничение движения

В центре Севастополе вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на площади Нахимова. Ограничение будет действовать с 09:00 7 …


Репортеров «России 1» обвинили в подлоге на съемках сюжета о коронавирусе
Репортеров «России 1» обвинили в подлоге на съемках сюжета о коронавирусе

Репортеров канала «Россия 1» обвинили в подлоге во время съемок сюжета, посвященного коронавирусу. Корреспонденты разложили перед зданием в Санкт-Петербурге, где …


Власти Москвы назвали страны «карантинной зоны» из-за коронавируса
Власти Москвы назвали страны «карантинной зоны» из-за коронавируса

В московском департаменте здравоохранения назвали страны, после возвращения из которых россияне обязаны зарегистрироваться и пройти двухнедельный карантин. Об этом в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты