В Севастополе ветеранам компенсируют замену аварийных газовых плит

Ветеранам Великой Отечественной войны департамент городского хозяйства поможет с заменой аварийных газовых плит и водонагревателей.
На эти цели из бюджета Севастополя выделили почти два миллиона рублей. Работы планируют выполнить в течение трёх лет.
Материальную поддержку утвердили и некоторым медицинским работникам.
«Предусмотрено ежемесячное возмещение лицу, замещающего должность руководителя, заместителя руководителя или высококвалифицированного специалиста узкого профиля врача онколога в размере 30 и 20 тысяч рублей в месяц соответственно», – сказал временно исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.
Источник: Вести.Севастополь