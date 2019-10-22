В Севастополе виновники происшествий заплатили пострадавшим 2 млн рублей

Севастопольский фонд ОМС получает из федерального бюджета средства для лечения пострадавших в ДТП или преступлениях насильственного характера. Но если один человек виновен в причинении вреда здоровью другому, то с него взыскиваются затраченные на лечение средства.

«Это касается случаев, когда медицинская организация получает средства из федерального бюджета через территориальный фонд и страховые организации для лечения пациентов, которые поступают вследствие ДТП, насильственных действий. Впервые в этом году от 300 тысяч рублей дошли до 2 млн рублей», – добавила Гроздова.

Работа фонда идет вместе с прокуратурой и следственным комитетом, а также налоговой службой.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь