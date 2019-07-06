В Севастополе виновник аварии заплатит 700 000 рублей за гибель девушки

О решении Ленинского районного суда сообщают на официальном сайте.

Иск суд удовлетворил частично. Изначально в требовании фигурировала сумма в 1 миллион рублей. Виновник заплатит моральный вред отцу одного из подростков, погибших в автокатастрофе. Однако ответчик уже подал апелляцию.

ДТП произошло три года назад. В марте на улице генерала Мельника водитель иномарки в алкогольном и наркотическом опьянении со скоростью 150 км/ч сбил двух подростков на пешеходном переходе. Оба скончались на месте происшествия. Мужчина проведет 4 года в колонии общего режима.

В этом году с начала лета в Севастополе произошло 64 ДТП.

фото tsn.ua

Источник: Вести.Севастополь