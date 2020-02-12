В Севастополе водитель выплатит штраф нанесение телесных повреждений сотруднику ГИБДД

В июле прошлого года, 32-лений житель Севастополя, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, причинил телесные повреждения сотрудника Госавтоинспекции. Гражданин был остановлен полицейскими в связи с подозрением в управлении автомобилем в состоянии опьянения, но на требование документов он ответил бегством. А после того, как скрыться не удалось – попытался драться.

За применение насилия в отношении инспектора, Ленинский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщает прокуратура Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь