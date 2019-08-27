В Севастополе водитель насмерть сбил дорожного рабочего

Водитель автомобиля ВАЗ 21103 сбил 26-летнего дорожного рабочего, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю в понедельник.

Инцидент произошел в выходные на дороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Водитель ВАЗа превысил скорость, задел полимерные блоки и наехал на мужчину. Рабочий погиб на месте ДТП от множества травм.

Водитель с места аварии скрылся. Позднее правоохранители задержали мужчину у него дома. По предварительной информации, в момент аварии он находился в состоянии опьянения.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник: Вести.Севастополь