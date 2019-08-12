В Севастополе водитель сбил молодого человека и попытался скрыться

12 августа 2019     16
В Севастополе водитель сбил молодого человека и попытался скрыться

В Севастополе на пешеходном переходе сбили молодого человека. ДТП произошло сегодня ночью на проспекте Генерала Острякова. Как сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия, виновник аварии ехал с большой скоростью, а после совершения ДТП бросил свою машину и попытался скрыться в ближайшем дворе. Это ему не удалось – его задержали прохожие. Пострадавший в ДТП севастополец был госпитализирован с тяжёлыми травмами. По информации пресс-службы департамента здравоохранения мужчина, находится в стабильно тяжёлом состоянии. Ему оказывается вся необходимая помощь. Что грозит водителю за оставление места аварии? – комментарии в нашей традиционной рубрике “Сводка ГИБДД”.

Источник: Вести.Севастополь

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