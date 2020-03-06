В Севастополе военнослужащие подарили женщинам тюльпаны

Акция прошла на центральной площади города. Солдаты останавливали всех прохожих женщин, поздравляли их с наступающим праздником и вручали по букету весенних цветов. Шестьсот тюльпанов приобрели специально для флешмоба. Такого представительницы прекрасного пола не ожидали и реакцию это вызвало разную. Но, конечно, всем было приятно получить праздничный букет.

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