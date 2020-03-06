В Севастополе военнослужащие подарили женщинам тюльпаны

В честь празднования Международного женского дня, военнослужащие Черноморского флота вручили представительницам прекрасного пола цветы.
Акция прошла на центральной площади города. Солдаты останавливали всех прохожих женщин, поздравляли их с наступающим праздником и вручали по букету весенних цветов. Шестьсот тюльпанов приобрели специально для флешмоба. Такого представительницы прекрасного пола не ожидали и реакцию это вызвало разную. Но, конечно, всем было приятно получить праздничный букет.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь