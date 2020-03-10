В Севастополе военнослужащий осуждён за хищение ГСМ на 200 тысяч рублей

Начальника базы ГСМ Черноморского флота за хищение горячего на сумму свыше 200 тысяч рублей осудили на 1,5 года условно.

Осенью 2019 года начальник базы ГСМ, используя погрешность измерений объёма горючего, давал указания о выдаче его третьим лицам для последующей продажи и получения средств на обустройство своего подразделения. Преступную деятельность пресекли оперативники УФСБ России по Черноморскому флоту.

Подсудимый написал явку с повинной, раскаялся в содеянном и возместил ущерб. Смягчающим обстоятельством также стало наличие пятерых несовершеннолетних детей. Военнослужащий приговорён к 1 году 6 месяцам условно.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь