В Севастополе военные добиваются, чтобы службу при Украине включили в стаж

В Севастополе проходит выездное совещание представителей Министерства труда и социальной защиты России и Пенсионного фонда. Главная тема – пенсионное обеспечение российских военных, которые служили в Севастополе до 2014 года. Их стаж при расчёте размера ежемесячной выплаты учли не полностью.

Есть те, у кого не засчитаны более десяти лет работы. Ещё одна проблема связана с тем, что необходимые для оформления пенсии документы не предоставляют украинские ведомства. О том, как восстановить людей в правах, обсуждали и на встрече в рамках региональной недели члена Совета Федерации от Севастополя Валерия Куликова.

«Полтора года пробивали всех этих чиновников, но, в конце концов, достучались, – сообщил сенатор. – Внести изменения в закон по пенсионному обеспечению не сложно, но этим должен заниматься Пенсионный фонд, от него должна инициатива исходить, и тогда мы сможем решить эту проблему!»

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь