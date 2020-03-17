В Севастополе военные повара сразятся за звание лучшего

17 марта 2020     26
В Севастополе военные повара сразятся за звание лучшего

В Севастополе состоится 2 этап Всеармейский Конкурс специалистов продовольственной службы ВС РФ «Армейский запас – 2020».

19 марта в севастопольской бригаде морской пехоты военные коки, повара и пекари из состава кораблей и воинских частей Черноморского флота будут состязаться в своем мастерстве. Всего в мероприятии примут участия 10 команд Черноморского флота. В конкурсной программе приготовления блюд национальной кухни стран, участвующих в Армейских играх. Участники будут готовить блюда индийской, казахской, армянской, белорусской и русской кухни по произвольным рецептам. Кроме этого, каждая команда испечет хлеб и булки.

На мероприятии продслужба флота организует выставку современного оборудования, на которой можно будет увидеть автомобильную кухню, столовую для летчиков в полевых условиях, и имущество спецназа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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