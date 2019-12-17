В Севастополе военные полицейские борются за поездку на «АрмИ – 2020»

В Севастополе началась подготовка к армейским международным играм «АрмИ – 2020». В рамках соревнований, которые пройдут в августе, запланировано больше 30 конкурсов. Участниками одного из них станут военные полицейские. Кто представит наш город, станет известно через неделю, по завершению отборочного этапа «Страж порядка».

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На полигоне парка «Патриот» свои навыки и умения демонстрируют представители подразделений военной полиции Севастопольского гарнизона. Для кого-то это первые показательные выступления, но есть и опытные участники. В прошлом году инспектор-водитель Юрий Коваленко занял сразу три призовых места на окружных соревнованиях, попал с сборную страны и помог одержать ей победу на международном военном форуме.

«Было сложно проходить международный уровень, соперники были очень хорошо подготовлены. Огневой рубеж хорошо проходили, выносливость высокая. Но всё равно мы победили, взяли первое место», – рассказывает инспектор-водитель взвода военной полиции Юрий Коваленко.

Успех зависит от скорости и слаженности действий. Военные полицейские преодолевают полосу препятствий, переодеваются в защитные костюмы, чтобы пройти условно заражённый участок. При этом они должны быть готовы отразить внезапную атаку противника.

Стрельба из автомата, метание гранат, экстренное вождение патрульного автомобиля. Экипаж должен быть готов к нештатной ситуации: оказать помощь раненому товарищу, поменять колесо в условиях боя, ликвидировать диверсионную группу.

«В данных соревнованиях примут участие более 100 военных полицейских. По результатам будет отобрана команда севастопольского гарнизона, и в дальнейшем она будет участвовать в окружном, а затем и в международном этапе «Страж порядка» в программе игр «Арми-2020», где ожидается участие пяти международных команд», – отмечает начальник Регионального управления военной полиции по ЮВО Виктор Зайцев.

Уровень подготовки военных полицейских руководители подразделений будут оценивать в течение недели. Прошлогодний опыт показал, что у севастопольцев хорошие шансы попасть в сборную страны.

Дмитрий Туркин, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь