В Севастополе военные построят инфекционный центр

Министерство обороны к середине мая построит в Севастополе инфекционный центр.

Модульные инфекционные блоки появятся во всех военных округах Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на заседании Координационного совета при Правительстве РФ. Всего 16 инфекционных центров планируют ввести в эксплуатацию до 15 мая. Один из них появится в Севастополе.

«Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возрождение этих центров, чтобы в случае необходимости наша военная медицина была готова противодействовать инфекции», – подчеркнул Сергей Шойгу.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Министерство обороны

Источник: Вести.Севастополь