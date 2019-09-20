В Севастополе военный пенсионер торговал опасным для жизни алкоголем

Гагаринский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине за хранение и сбыт спиртосодержащей продукции, которая не отвечает требованиям безопасности.

«В составе жидкости, которую севастополец продавал как пищевой продукт, были обнаружены посторонние включения, а также токсические примеси (ацетон, н-бутанол, этиллактат, бензальдегид)», — сообщает пресс-служба суда.

Экспертиза показала, что употребление данной жидкости в качестве алкогольного напитка может повлечь за собой вред здоровью или вовсе летальный исход.

В связи с этим суд назначил подсудимому обязал подсудимого выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Потому что мужчина полностью признал свою вину, а так же он являлся военным пенсионером и инвалидом 3 группы.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь