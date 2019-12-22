В Севастополе возможны ЧП из-за усиления ветра

22 декабря 2019     12
В Севастополе возможны ЧП из-за усиления ветра

В воскресенье, 22 декабря, в городе ожидаются дождь и сильный ветер. 

«Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

В ближайшие сутки в городе ожидается ухудшение погодных условий: сильная облачность, дождь, южный ветер скоростью 15-20 метров в секунду.

Спасатели призывают севастопольцев и гостей города не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и опорами ЛЭП. А также избегать дальних поездок за город и не выходить в море.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Гендиректор «Монако»: мы считаем, что должны играть лучше
Гендиректор «Монако»: мы считаем, что должны играть лучше

10:58 Генеральный директор клуба французской Лиги 1 «Монако» Олег Петров высказал мнение о выступлении команды в первой части сезона. © …


На Украине опровергли возможность роста цен на газ этой зимой
На Украине опровергли возможность роста цен на газ этой зимой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг возможность роста цен на газ для потребителей этой зимой. Об этом он написал в своем …


Уголовное дело возбудили по факту ДТП в Оренбургской области
Уголовное дело возбудили по факту ДТП в Оренбургской области

Следователи МВД России по Новосергиевскому району Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли четыре человека. Об …


Как идёт освоение 2 млрд рублей, выделенных на ремонт Большой Морской
Как идёт освоение 2 млрд рублей, выделенных на ремонт Большой Морской

На реконструкцию центральной улицы в Севастополе правительство Москвы выделило около двух миллиардов рублей. Большую Морскую мостят гранитной плиткой из Ленинградской …


В Севастополе возможны ЧП из-за усиления ветра
В Севастополе возможны ЧП из-за усиления ветра

В воскресенье, 22 декабря, в городе ожидаются дождь и сильный ветер.  «Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты