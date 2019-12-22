В Севастополе возможны ЧП из-за усиления ветра

В воскресенье, 22 декабря, в городе ожидаются дождь и сильный ветер.

«Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

В ближайшие сутки в городе ожидается ухудшение погодных условий: сильная облачность, дождь, южный ветер скоростью 15-20 метров в секунду.

Спасатели призывают севастопольцев и гостей города не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и опорами ЛЭП. А также избегать дальних поездок за город и не выходить в море.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь