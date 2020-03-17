В Севастополе волонтеры будут доставлять пожилым людям еду и лекарства

Волонтеры в Севастополе начнут доставлять продукты питания и лекарства пожилым людям и тем гражданам, которые находится на домашнем карантине.
Волонтеры из организации «Сердце Севастополя» будут оказывать помощь пожилым людям, поскольку эта категория населения особенно уязвима перед вирусом COVID-19.
Организатор движения волонтёров «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева призывает всех неравнодушных севастопольцев поддержать людей преклонного возраста.
«На данный момент мы формируем волонтерские группы. И мы обращаемся к севастопольцам в возрастной категории от 18 до 40 лет. Все, кто захочет оказать помощь нашим пенсионерам, нашим старикам, могут обратиться к координаторам проекта и оставить свои контакты», – говорит Анастасия Макеева.
Оставить заявку на помощь можно по телефону +7(978)264-80-02.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь