В Севастополе волонтеры будут доставлять пожилым людям еду и лекарства

17 марта 2020     15
В Севастополе волонтеры будут доставлять пожилым людям еду и лекарства

Волонтеры в Севастополе начнут доставлять продукты питания и лекарства пожилым людям и тем гражданам, которые находится на домашнем карантине.

Волонтеры из организации «Сердце Севастополя» будут оказывать помощь пожилым людям, поскольку эта категория населения особенно уязвима перед вирусом COVID-19.

 Организатор движения волонтёров «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева призывает всех неравнодушных севастопольцев поддержать людей преклонного возраста.

«На данный момент мы формируем волонтерские группы. И мы обращаемся к севастопольцам в возрастной категории от 18 до 40 лет. Все, кто захочет оказать помощь нашим пенсионерам, нашим старикам, могут обратиться к координаторам проекта и оставить свои контакты», – говорит Анастасия Макеева.

Оставить заявку на помощь можно по телефону  +7(978)264-80-02.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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