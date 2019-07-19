В Севастополе вор-рецидивист ограбил квартиру на 90 тысяч рублей

Полиция задержала 44-летнего мужчину без определенного места жительства, который подозревается в квартирной краже, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю в пятницу.

Из квартиры, которая находится на первом этаже многоэтажного дома, было похищено имущество на сумму 90 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 44-летний гражданин без определённого места жительства, ранее судимый за кражу и мошенничество», – говорится в сообщении.

Злоумышленник проник в помещение повредив балконную дверь. Из квартиры от украл золотые украшения, мобильный телефон и элитный алкоголь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Источник: Вести.Севастополь