В Севастополе вор-рецидивист ограбил квартиру на 90 тысяч рублей

19 июля 2019     20
В Севастополе вор-рецидивист ограбил квартиру на 90 тысяч рублей

Полиция задержала 44-летнего мужчину без определенного места жительства, который подозревается в квартирной краже, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю в пятницу.

Из квартиры, которая находится на первом этаже многоэтажного дома, было похищено имущество на сумму 90 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 44-летний гражданин без определённого места жительства, ранее судимый за кражу и мошенничество», – говорится в сообщении.

Злоумышленник проник в помещение повредив балконную дверь. Из квартиры от украл золотые украшения, мобильный телефон и элитный алкоголь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

«Газпром» снова проиграл в войне с «Нафтогазом»
«Газпром» снова проиграл в войне с «Нафтогазом»

Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили апелляции «Газпрома» в рамках спора «Нафтогазом Украины» о принудительном взыскании 2,6 миллиарда долларов с …


Пленник тайной тюрьмы СБУ рассказал о бесчеловечных пытках
Пленник тайной тюрьмы СБУ рассказал о бесчеловечных пытках

Пленник тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе рассказал о бесчеловечных пытках. Так, заключенных “кидали в яму к трупам, замученных до смерти”.–> Бывший …


«Севавтодор» проводит круглосуточный полив дорог
«Севавтодор» проводит круглосуточный полив дорог

С 1 июня ГБУ «Севастопольский Автодор» в круглосуточном режиме выполняет работы по снижению пылеобразования, увлажнению и мойке проезжей части дорог. …


Михаил Развожаев встретился с секретарем Генсовета "Единой России"
Михаил Развожаев встретился с секретарем Генсовета "Единой России"

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев провел встречу с Секретарем Генсовета партии “Единая Россия” Андреем Турчаком. Об этом сообщается в …


В Севастополе вор-рецидивист ограбил квартиру на 90 тысяч рублей
В Севастополе вор-рецидивист ограбил квартиру на 90 тысяч рублей

Полиция задержала 44-летнего мужчину без определенного места жительства, который подозревается в квартирной краже, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю в пятницу. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты