В Севастополе вор-рецидивист ограбил квартиру на 90 тысяч рублей

Полиция задержала 44-летнего мужчину без определенного места жительства, который подозревается в квартирной краже, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю в пятницу.
Из квартиры, которая находится на первом этаже многоэтажного дома, было похищено имущество на сумму 90 тысяч рублей.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 44-летний гражданин без определённого места жительства, ранее судимый за кражу и мошенничество», – говорится в сообщении.
Злоумышленник проник в помещение повредив балконную дверь. Из квартиры от украл золотые украшения, мобильный телефон и элитный алкоголь.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Источник: Вести.Севастополь