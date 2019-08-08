В Севастополе восстанавливают уничтоженные пожаром леса

В Мекензиевском лесничестве, в районе села Камышлы, где несколько лет назад пожар уничтожил больше четырёх гектаров краснокнижного леса, начали готовить почву под высадку Крымской сосны.

Этот трактор трудится не в поле, а среди леса. Почву готовят, чтобы в ноябре высадить здесь деревья. В Мекензиевском лесничестве так хотят заполнить крупный экологический пробел: несколько лет назад на площади размером в семь футбольных полей случился пожар.

Среди сгоревших деревьев и редкий вид – сосна Палласа. Правда, в декабре прошлого года её крымскую популяцию исключили из Красной книги. В Минприроды России объясняют это тем, что в Республике Крым сосна Палласа встречается чаще, чем на Кавказе. При этом, чтобы обеспечить пожарную безопасность, лесу необходима санитарная обрезка.

«Вот если вы видите, растут только макушки, ведь у сосны есть свойство, если затенение большое – нижние ветки отмирают. Надо делать прореживание, а так как она в Красной книге – проблематично какие-то уходы за ней делать», – говорит Александр Берлизев, участковый инспектор лесной охраны Мекензиевского лесничества.

По информации Севприроднадзора, вслед за Крымом в Минприроды России рассматривали и возможность исключения из Красной книги Севастопольского арела сосны Палласа – или как её называют – Крымской сосны. Но экологи отстаивают сохранение вида – в числе редких для города-героя.

«Здесь нет таких больших массивов как в Республике Крым, она здесь на границе ареала, что это означает, например, в районе Фиолента её всего пару деревьев. Краснокнижный статус сосны – это залог того, что она не будет, и природные массивы, и искусственно созданные не будут выданы под застройку», – говорит Лилия Бондарева, член редакционной коллегии Красной книги Севастополя.

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Лилия Бондарева, рассказывает, что в первый раз исчезновение грозило Крымской сосне, когда её начали массово вырубать при строительстве флота в XIX веке. Восстанавливать популяцию деревьев взялись советские учёные. Их последователи теперь работают в севастопольском лесхозе.

В прошлом году в севастопольских лесах высадили больше 90 тысяч деревьев. 60% из них – молодые крымские сосны. К посадочному материалу применяют строгие общероссийские ГОСТы. Тут всё как в аптеке – в месте, где корень переходит в ствол – саженцы должны иметь определённую толщину. Отклонение больше, чем в миллиметр, не допустимо.

Строго отбирают и семенной материал. До 2018-го года сушили шишки вручную, теперь загружают их в такой аппарат.

Из 350 килограммов шишек получают всего 10 килограммов семян. Этого хватит, чтобы засеять соснами 15 гектаров леса. Привлечь к посадкам планируют не только работников лесхоза, но и волонтёров-школьников. С надеждой, что в будущем тот, кто посадил одно дерево, не станет рубить другое.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь