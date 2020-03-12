В Севастополе восстановлена мемориальная табличка командиру бронепоезда «Железняков»

12 марта 2020     12
В Севастополе восстановлена мемориальная табличка командиру бронепоезда «Железняков»

В Севастополе восстановили табличку, установленную в память командира бронепоезда «Железняков» Михаила Харченко.

Сегодня мемориальная табличка вновь заняла свое место на стене дома №2 на улице, носящей имя героя Михаила Харченко. Предыдущая табличка пришла в негодность. Об этом Вести Севастополь рассказывали в начале месяца. Врио губернатора города Михаил Развожаев дал поручение ситуацию исправить. И до празднования Дня Победы, проверить состояние всех мемориалов.

«По поручению губернатора проводятся мониторинговые мероприятия для приведения в соответствие всех знаковых мест на территории города, а также мемориальных табличек, которые расположены и дают информацию о тех героях, которые защищали страну в период с 1941 по 1945 год, в их числе и Михаил Федорович Харченко, который был капитаном бронепоезда Железняков», – сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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