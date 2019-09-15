В Севастополе во время реконструкции афганского боя понадобилась помощь пожарных

В субботу на Крымском военно-историческом фестивале на Федюхиных высотах был впервые воссоздан эпизод войны в Афганистане. Плац-театр на склоне условно разделили на две части: советскую и афганскую. На высоте был оборудован советский укрепленный наблюдательный пункт с АГС-17, 82-мм минометом, крупнокалиберным пулеметом НСВ Утес и “изобретением” Афганской войны — автомобилем ГАЗ-66, на котором была установлена зенитка ЗУ-23-2.

По сценарию реконструкции, бой завязался на дороге, по которой шла колонна советских автомобилей с боеприпасами и гуманитарной помощью мирному населению. Май 1988-го: уже начался вывод ограниченного контингента советских войск, тем не менее боевики устраивают засаду и обстреливают машины. Водители погибают – это видят с наблюдательного пункта, но прийти на помощь не могут. Затем советский блокпост замечают и душманы. У них на вооружении – китайский РСЗО тип 63, АКМ тип 56, американские винтовки М-16, и они начинают атаку.

В «сражении» была задействована пиротехника, бронетехника и охолощенное оружие. В определенный момент на советском блокпосту, «обстрелянном» моджахедами, начался пожар: загорелась сухая трава, кустарник и часть маскировочной сетки. «Бой» в этот момент был остановлен, и на плац-театре появилась дежурившая неподалеку пожарная машина. В течение нескольких минут огонь был потушен, и «военные действия» возобновились. На помощь защитникам блокпоста вовремя пришли БТР-ы с другого, более укрепленного наблюдательного пункта: душманы были «уничтожены».

Сегодня, 15 сентября, фестиваль на Федюхиных высотах, который проходит при поддержке Российского военно-исторического общества, продолжится. Зрители увидят реконструкцию эпизода боевых действий по освобождению Севастополя в 1944 году. «Бой» начнется в 16 часов. Накануне вечером тоже был показан один из эпизодов Великой Отечественной войны – только оборона Севастополя 1942 года: позиции советских солдат были обстреляны с немецкого самолета, а потом в атаку пошла и пехота, но это наступление нашим бойцам удалось отбить.

С программой заключительного дня фестиваля можно познакомиться здесь.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь