В Севастополе во дворе дома ограбили прохожего

Полицейские по горячим следам задержали 33-летнего мужчину, который напал на молодого человека. Он резко вырвал из рук парня пакет, в котором находились четыре мобильных телефона, и быстро скрылся. Но распорядиться похищенным имуществом подозреваемому не удалось, сотрудники ППСП изъяли телефоны и вернули владельцу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, на подозреваемого заведено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Кстати, злоумышленник уже привлекался к ответственности, правда, не уголовной, а административной.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя