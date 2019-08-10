В Севастополе впервые пройдет фестиваль танцевальных театров

В течение недели – с 8 по 14 октября – севастопольские зрители увидят 9 представлений профессиональных театров танца. Фестиваль «ART-БУХТА» пройдет на пяти главных сценических площадках города.

Среди его участников: московский театр танца «Гжель», «ТанцТеатр» из Екатеринбурга, Астраханский театр танца, севастопольский театр танца имени Вадима Елизарова. В последний вечер фестиваля состоится балетное гала-шоу солистов ведущих театров оперы и балета России.

Коллективы работают в разных стилях, поэтому зрители увидят бальные и эстрадные танцы, балет и народную хореографию.

Этот фестиваль приурочен к Году театра в России и учреждён Главным Управлением культуры Севастополя вместе с академическим театром танца имени Вадима Елизарова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта «Открытой газеты»

Источник: Вести.Севастополь