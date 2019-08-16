В Севастополе впервые стартовал кубок городов-героев по боксу

В Севастополе стартовали соревнования по боксу на кубок губернатора. На ринге – лучшие спортсмены четырех городов-героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Керчи и Севастополя. В каждой сборной 7 человек. Возраст от 15 до 18 лет.

Участники соревнований выступают в двух возрастных и семи весовых категориях. Команду-победительницу выберут по наибольшему количеству набранных очков. Уже в первых встречах за белыми канатами ринга севастопольцы показали хороший результат.

Поединки будут проходить два дня. Итоги подведут завтра. Турнир между сборными городов-героев по боксу в Севастополе проводят в первый, но не последний раз, говорят организаторы.

Источник: Вести.Севастополь