В Севастополе впервые стартовал кубок городов-героев по боксу

16 августа 2019     16
В Севастополе впервые стартовал кубок городов-героев по боксу

В Севастополе стартовали соревнования по боксу на кубок губернатора. На ринге – лучшие спортсмены четырех городов-героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Керчи и Севастополя. В каждой сборной 7 человек. Возраст от 15 до 18 лет.

Участники соревнований выступают в двух возрастных и семи весовых категориях. Команду-победительницу выберут по наибольшему количеству набранных очков. Уже в первых встречах за белыми канатами ринга севастопольцы показали хороший результат.

Поединки будут проходить два дня. Итоги подведут завтра. Турнир между сборными городов-героев по боксу в Севастополе проводят в первый, но не последний раз, говорят организаторы.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе впервые стартовал кубок городов-героев по боксу
В Севастополе впервые стартовал кубок городов-героев по боксу

В Севастополе стартовали соревнования по боксу на кубок губернатора. На ринге – лучшие спортсмены четырех городов-героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Керчи и …


Улица Советская стала опасной для пешеходов из-за ремонта
Улица Советская стала опасной для пешеходов из-за ремонта

Жители улицы Советской на Центральном холме, где сейчас идёт ремонт, жалуются на дискомфорт. С проверкой туда приехали представители департамента транспорта. …


Бывший тренер «Кливленда» Лю может присоединиться к «Клипперс»
Бывший тренер «Кливленда» Лю может присоединиться к «Клипперс»

22:28 Бывший главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю может пополнить тренерский штаб «Лос-Анджелес Клипперс». Как …


Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за надвигающегося шторма и смерча
Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за надвигающегося шторма и смерча

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации на выходных, 17 и 18 августа, из-за сильных дождей. Об этом сказано на сайте …


Названы способные ускорить старение кожи продукты
Названы способные ускорить старение кожи продукты

Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи. Список в пятницу, 16 августа, опубликовал портал MedikForum. По словам …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты