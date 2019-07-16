В Севастополе впервые удалили межпозвоночную грыжу эндоскопическим методом

В севастопольской первой городской больнице прошел мастер-класс специалистов из Южного Урала. Врачей учат делать операции на позвоночнике с помощью малоинвазивных методик.

Первое в Севастополе удаление межпозвонковой грыжи эндоскопическим методом. Всего один прокол, как говорят врачи, замочная скважина. Главная идея – избежать полостной операции, ведь то, что нужно удалить, размером всего со спичечную головку.

Убирая манипулятором малейшие фрагменты лишней ткани, врачи освобождают спинномозговой нерв. Точность контролирует рентген-система. Когда пациент выйдет из наркоза, боль в спине и ногах, онемение – уйдут. Такой щадящий способ для местных специалистов относительно новый. Компрессию межпозвонковых дисков в Севастополе лечить умеют. Выбирают микрохирургические методики. Но ряд преимуществ эндоскопа перед микроскопом оценили.

«Это не меняет роли и сути операции. Это значительно уменьшает травматизацию самого операционного процесса, укорачивает срок реабилитации», – говорит Олег Малышев, заведующий нейрохирургическим отделением Регионального сосудистого центра горбольницы №1.

Пока в Севастополе эндоскопическое удаление грыж на поток не поставлено, нужно купить оборудование. Эндовидеостойку для мастер-класса везли из Москвы. Таких операций, по оценке врачей, в городе требуется от 50 до 70 в год. Но севастопольские специалисты методикой заинтересовались, и в Региональном сосудистом центре уже запланировали такое техническое обновление.

Евгения Квашнина, Антон Кузнецов, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь