В Севастополе временно ограничат движение из-за велогонки

12 марта 2020     10
В Севастополе временно ограничат движение из-за велогонки

Движение транспорта ограничат для проведения Всероссийских соревнований по велоспорту.

Ограничения вводятся на 14-15, 20-22 и 27-29 марта на участках дорог:

Гончарное – Ялта 3 километр+250 – 5 километр+900; Орлиное – Родниковое – Колхозное, 0+000 – 8 километр+700; Родниковое – Передовое, 0+000 – 6 километр +200; Голубинка – Передовое – Широкое, 17 километр+300 – 26 километр.

Во время перекрытия дорог для движения велоколонны возможны задержки отправлений маршрутов № 37, 41, 182, 183, сообщает департамент транспорта Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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