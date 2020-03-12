В Севастополе временно ограничат движение из-за велогонки

Во время перекрытия дорог для движения велоколонны возможны задержки отправлений маршрутов № 37, 41, 182, 183, сообщает департамент транспорта Севастополя.

Ограничения вводятся на 14-15, 20-22 и 27-29 марта на участках дорог:

Движение транспорта ограничат для проведения Всероссийских соревнований по велоспорту.

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