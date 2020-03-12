В Севастополе временно ограничат движение из-за велогонки

Движение транспорта ограничат для проведения Всероссийских соревнований по велоспорту.
Ограничения вводятся на 14-15, 20-22 и 27-29 марта на участках дорог:Гончарное – Ялта 3 километр+250 – 5 километр+900; Орлиное – Родниковое – Колхозное, 0+000 – 8 километр+700; Родниковое – Передовое, 0+000 – 6 километр +200; Голубинка – Передовое – Широкое, 17 километр+300 – 26 километр.
Во время перекрытия дорог для движения велоколонны возможны задержки отправлений маршрутов № 37, 41, 182, 183, сообщает департамент транспорта Севастополя.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь