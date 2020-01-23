В Севастополе временно прекращено движение троллейбусов №4, 5, 14, 19

Из-за аварии на электросетях «Севастопольэнерго» обесточенным оказался исторический центр города. Электричества нет на улицах Ленина, Советской, Терещенко – в домах, что расположены ближе к пл. Ушакова. Остались без света также ул. Кучера и Пушкина, дома с 35-го по 43-ий на Большой Морской.

Социальные объекты удалось запитать по резервной ветке.

Движение троллейбусов №4, №5, №14, №19 остановлено на участке от улицы Шабалина до перекрёстка улиц Токарева – Руднева. Ходят только машины на автономном ходу, остальные стоят.

Движение на данном участке временно закрыто до устранения аварии, сообщает ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподёрова».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь