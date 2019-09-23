В Севастополе вспоминают события Первой обороны города

Как звучит история Первой обороны Севастополя в исполнении современных мультиинструменталистов? Тревожная, тоскливая и даже наводящая страх мелодия. Таким музыканты Сергей Летов и Владимир Голоухов представляют затопление кораблей в Севастопольской бухте.

Оно произошло ровно 165 лет назад: 23 сентября – по старому стилю 11-го – 1854 года. По приказу главнокомандующего князя Меньшикова, при входе в бухту затопили 7 первых кораблей. Известие о судах, которые опустились на дно и перегородили рейд, поразило союзников. Английский адмирал с досады рвал на себе волосы, а командующий французским флотом позже писал, что, если бы русские не заградили вход в бухту, союзный флот после первого же боя проник туда.

Звуковое сопровождение фильма Василия Гончарова и Александра Ханжонкова “Оборона Севастополя” рождается прямо на сцене.

«По сути мы являемся современными таперами, – говорит Сергей Летов. – Если таперы конца XIX – начала XX века играли на рояле, на пианино, то мы используем более современные инструменты, которые легче озвучивают самые разные площадки».

Музыкальная импровизация – далеко не первый эксперимент в истории первого в России полнометражного игрового фильма. В 1911 идти на хитрость приходилось буквально во всем. Так, для сцены с затоплением борт с мачтами и реями корабля возвели на подводной лодке, которая погружалась на дно.

В фильме под воду уходит только один корабль, а на самом деле их было семь: пять линейных кораблей и два фрегата. Между Константиновской и Александровской батареями остались торчать только верхушки мачт. Но вскоре штормы стали разрушать заграждение. И 13 февраля 1855 года появилась вторая линия – между Михайловской и Николаевской батареями. Все корабли топили ночью, стреляя в них из пушек.

Дольше всех не хотел уходить на дно 120-пушечный линкор “Три святителя”. По нему пришлось сделать 27 выстрелов. По одной из легенд, корабль долго не уходил на дно из-за забытой на борту иконы. И только после того, как лик Николая Чудотворца забрали с корабля, судно затонуло.

Для каждого матроса и офицера это была личная трагедия. Для Севастополя – спасение от двойного удара противника: с суши и моря одновременно. Шансов на победу у Черноморского флота не было – говорят историки. У союзников – 21 линкор и 33 парохода.

«У Севастополя было 14 кораблей, это главная ударная сила любого флота, но забывают говорить о том, что многие из этих кораблей, половина – прошла все ресурсы, корабли постройки 1820х – начала 1830х годов, они были уже выработанные», – говорит Павел Ляшук, научный сотрудник крымского регионального центра археологических исследований.

Теперь о 15 затопленных кораблях напоминает только монумент, установленный в 1905 году. В 165-ую годовщину события музей Черноморского флота открывает фонды. Впервые показывают единственный в мире чертеж конкурента известного памятника скульптора Адамсона. Его автор – городской архитектор Вейзен.

Не исключено что памятник, установленный в бухте – совмещение сразу двух проектов, говорят в музее – слишком много общего у него со старинным чертежом. Решение о том, какой из них установить – принимала специальная комиссия. И судя по всему в выборе не ошиблись. Сегодня он не только символ событий, аналогов которым в истории больше не было, но и главный символ города.

Алена Давыдова, Александр Соловьев, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь