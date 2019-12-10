В Севастополе вспоминают, что сделал Юрий Лужков для города и флота

Значение строительства «Московского квартала» и другого жилья для моряков на средства бюджета столицы России, переоценить сложно, говорит директор музея инженерно-строительного комплекса Черноморского флота Павел Бондаренко. В трудные времена морякам элементарно негде было жить.

Ещё в начале 90-х благодаря Юрию Лужкову Москва стала первым регионом России, который помогал Черноморскому флоту. И единственным, который оказывал поддержку таких масштабов. За 10 лет для российских моряков, в тогда ещё украинском Севастополе, по инициативе Юрия Лужкова, построили около двух тысяч квартир, а ещё детский сад и школу, филиал МГУ. Отремонтировали Матросский клуб, Дом офицеров флота.

«Когда приезжал Юрий Михайлович Лужков – это праздник был для Севастополя. Праздник, потому что человек с таким патриотизмом, любящий Россию и приезжая сюда насаждал всему населению Крыма и Севастополя, что мы не брошены», – вспоминает заместитель командующего ЧФ по строительству, инженерному обеспечению и расквартированию войск (1994 – 2009 годы) Вячеслав Ким.

И это его большой вклад в современную историю города. Севастополь – Россия. Это Юрий Лужков заявлял всегда открыто и уверенно. В 2006 году на главной площади города появился Дом Москвы, который стал площадкой для развития деловых и культурных связей двух городов.

«Очень серьезно занимались вопросами, связанными с русским языком, поддержкой русского языка. Из-за этих вопросов, в принципе, один раз получил одну из своих персон нон-грата при въезде на Украину, культурные связи Москвы и Севастополя они были очень большими. Они, в принципе, и сейчас остаются большими, но он был первым, это была его идея», – делится генеральный директор Дома Москвы (2006 – 2014 годы) Владимир Стручков.

Его идеей было и установить шефство префектур Москвы над кораблями Черноморского флота. Самый главный, конечно, крейсер «Москва».

«В период, когда Юрий Михайлович командовал Москвой, я командовал крейсером «Москва». Он настоял на переименовании этого крейсера, по большому счёту брошенного в Николаеве, и потом помог нам вывезти его в город-герой Севастополь, отремонтировать и сделать гордостью, флагманов Черноморского флота», – рассказывает член Совета Федерации Валерий Куликов.

Помогала Москва и севастопольским ветеранам Великой Отечественной войны: это ежегодные выплаты ко Дню Победы, оплата лечения и поездок в санатории.

«Его недоброжелатели говорили о том, что он это делает из политической конъюнктуры, но, в какие-то моменты, общаясь с ним лично, казалось, что он совершенно искренне любит наш город, любит Черноморский флот и совершенно искренне старается помочь. Юрий Михайлович Лужков был одним из первых политиков России, который понял значение города-героя Севастополя для России», – говорит депутат Законодательного собрания Севастополя Василий Пархоменко.

Сердце Юрия Лужкова остановилось на 84-м году жизни. Наверное, во многом, по его зову Юрий Михайлович и помогал Севастополю. Верил в его возвращение на Родину и, в итоге, оказался прав.

Вероника Андреева, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь