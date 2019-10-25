В Севастополе вспомнили о роли Балаклавского сражения в Крымской войне

В честь 165-й годовщины Балаклавского сражения сегодня на высоте Араб-Табиа прошёл митинг. Почтить память героев Крымской войны пришли несколько десятков человек. Особый интерес у них вызвала демонстрация артиллерийских орудий XIX столетия.

После выстрела из пушки горожане возложили цветы к памятнику участникам Балаклавского сражения и вспомнили, какую роль оно сыграло в Крымской войне. Результатом сражения стал отказ интервентов от штурма Севастополя и переход к долговременной осаде крепости. При этом защитники города заняли стратегически важную дорогу, что вынудило англичан буквально на руках таскать боеприпасы по горной местности.

«Презрение к смерти, абсолютная храбрость тех воинов, тех защитников в Крымской войне позволили одержать эту блестящую победу», – сказал сегодня заместитель командующего черноморским флотом Игорь Курочкин, выступая на митинге.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь