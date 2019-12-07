В Севастополе вспомнили о «Русском исходе» 1920 года

7 декабря 2019     17
В Севастополе вспомнили о «Русском исходе» 1920 года

Памятные мероприятия в рамках подготовки к 100-летию «Русского исхода» из Крыма прошли на Графской пристани.

Участие в них приняли курсанты Военно-морского политехнического института Санкт-Петербурга, убывающие на учебном корабле «Перекоп» из Севастополя по маршруту исхода эскадры Черноморского флота.

На Графской пристани прошло построение курсантов ВМИП, ЧВВМУ и Севастопольского президентского кадетского училища. Они возложили венки и цветы к мемориальной доске «В память о соотечественниках, вынужденных покинуть родину в ноябре 1920 года» и к Вечному огню.

Учебный корабль «Перекоп» 9 декабря выйдет из Севастополя и прибудет в Бизерту 14 декабря.

Основные мероприятия, посвящённые 100-летию «Русского исхода» пройдут в сентябре-ноябре 2020 года в Севастополе, Москве и Бизерте.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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