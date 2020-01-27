В Севастополе вспомнили подвиг блокадного Ленинграда

27 января 2020     19
В Севастополе вспомнили подвиг блокадного Ленинграда

Сегодня 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В эти дни по всей стране проходит акция «Блокадный хлеб». В Севастополе ветераны, представители власти и те, кто перенес блокаду, возложили цветы к стеле «Ленинград».

«Сто двадцать пять блокадных грамм, с огнем и кровью пополам», – писала поэтесса Ольга Берггольц, сама пережившая блокаду Ленинграда. В те годы, это была минимальная норма выдачи хлеба в день, ставшая для всех символом жизни и надежды. Массовый голод в северной столице пережила и жительница Севастополя Людмила Хамина. На тот момент ей было 6 лет.

 «Я просто иногда думаю, как мы выживали? Как? Ели столярный клей, варили. Дружинницы приносили нам пакетики еловых колючек для того, чтобы не умирали от цинги. Воды не было, тепла не было», – вспоминает жительница блокадного Ленинграда Людмила Хамина.

В Севастополе проживает около 200 блокадников. Большая часть из них пришла на митинг-реквием. По традиции он прошел на аллее городов-героев. Участники возложили цветы к вечному огню.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и унесла около 1,5 миллиона жизней. Это половина населения, на тот момент проживавшего в городе. В рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» в севастопольских школах проходят уроки мужества, посвященные событиям того времени.

«В наше время люди часто забывают о том, что пережила наша страна. Вроде бы это было не так давно, но для современной молодежи все начинает забываться. Люди забывают про то, что случилось, про то, что пережили другие, про то, что в целом пережила в целом наша страна в годы войны», – говорит ученик 10 класса средней школы №37 Роман Володин.

Именно поэтому, 2020 год объявлен годом памяти и славы. И в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе пройдет более 80 разных мероприятий.

Анастасия Репикова, Александр Попов, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь

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