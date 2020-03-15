В Севастополе встретили «Эстафету Победы»

15 марта 2020     24
В Севастополе встретили «Эстафету Победы»

«Эстафета Победы», стартовавшая 5 февраля одновременно в Мурманске и Бресте, достигла Севастополя.

Для сохранения памяти пограничников в год 75-летия Победы погранслужба ФСБ России проводит «Эстафету Победы». Её символ, пограничный столб с георгиевской ленточкой, завершит свой путь 28 мая на Поклонной горе в Москве.

В воскресение, 15 марта, по случаю прибытия эстафеты в Севастополь, состоялся торжественный митинг. Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню.

На площади Нахимова организовали выставку техники и вооружений. Работает полевая кухня. Уже 16 марта эстафету примет Феодосия, а 17 – Керчь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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