В Севастополе встречают первый проехавший по Крымскому мосту пассажирский поезд

На привокзальной площади Севастополя установили экран. На нём можно будет увидеть трансляцию прибытия железнодорожного состава. Для гостей приготовили целую программу.

Поезд будут встречать под гимн города. “Легендарный Севастополь” исполнит оркестр Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Последняя репетиция пройдёт за 15 минут до прибытия состава. Также танцевать на перроне собираются участники ежегодного севастопольского офицерского бала.

На перроне и в здании вокзала собралось уже несколько сотен человек. У многих в руках флажки с символикой Крымской железной дороги.

Пассажиры первого поезда ещё во время поездки получили памятные подарки. Например, подстаканники с символикой Крымского полуострова. При выходе из вагонов им также будут вручать единую городскую транспортную карту Севастополя, а ещё шампанское из лимитированной серии, произведённое на предприятии в Балаклаве.

На вокзале чувствуется праздничная атмосфера, сообщают корреспонденты “Вести – Севастополь“. За прибытием поезда наблюдают несколько съёмочных групп ГТРК “Севастополь”. Репортаж смотрите сегодня на телеканале “Россия 1”.

Источник: Вести.Севастополь