В Севастополе втрое чаще стали платить банковскими картами

Количество банковских операций подсчитали в севастопольском отделении “Банка России”.

За 9 месяцев – 14 миллионов операций на сумму более 11 миллиардов рублей на среднюю сумму примерно 800 рублей. Это три раза меньше, чем в прошлом году.

Подсчитали также количество банковских карт у севастопольцев. Их более 580 тысяч штук – почти в половину больше, чем в 2018-м. Получается, что на тысячу человек – почти полторы тысячи кредитных, дебетовых и пенсионных карт.

“Увеличение количества операций и объемов безналичных платежей, и популярность банковских карт в качестве платежного инструмента объясняется развитием сети по их приему, и совершенствованием программ лояльности банков и торгово-сервисных организаций”, – прокомментировал ситуацию заместитель управляющего Отделением Севастополь Южного ГУ Банка России Юрий Соломенник.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото vse-lgoti.ru

Источник: Вести.Севастополь