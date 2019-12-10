В Севастополе выберут «Спортсменов года – 2019»

10 декабря 2019     18
В Севастополе выберут «Спортсменов года – 2019»

13 декабря в Севастополе станут известны победители регионального физкультурно-спортивного конкурса «Спортсмен года – 2019». Лучших определят в 18-ти номинациях.

Подведут итоги по результатам высшего спортивного мастерства и спортивно-массовой работы, отметят федерации и клубы города. Впервые, в каждой из номинаций, трёх первых соискателей наградят денежными сертификатами. Об этом в интервью «Вести ФМ – Севастополь» рассказал директор Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Дмитрий Карпов.

«Первый сертификат – 15 тысяч рублей, второй – 10 тысяч рублей, третий – пять тысяч рублей. Это незначительная сумма, но мы ещё раз хотим поддержать наших спортсменов, ещё раз поддержать наших соучастников, как в массовом спорте, так и в спорте высших достижений. Это своего рода поддержка и благодарность за то, что они всегда с нами и всегда работают на благо Севастополя», – пояснил Карпов.

Использовать сертификат можно на приобретение спортивного инвентаря или экипировки. По словам Дмитрия Карпова, в этом году в конкурсе появились две новые номинации: «Волонтёр года» и «Спортивное открытие года».

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе проходит акция по сбору опасных отходов
В Севастополе проходит акция по сбору опасных отходов

Акция по приему опасных отходов у населения пройдет в Севастополе 14 декабря на парковке у ТЦ Sea Mall на проспекте Генерала …


Власти Украины готовы к «газовой войне» с Россией
Власти Украины готовы к «газовой войне» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключил, что договариваться с Россией о транзите газа предстоит уже в ходе «газовой войны». Об этом он написал …


Путин оценил идею наказывать чиновников за оскорбления граждан
Путин оценил идею наказывать чиновников за оскорбления граждан

Президент России Владимир Путин одобрил идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает …


В Севастополе открыли сквер имени подводника Астана Кесаева
В Севастополе открыли сквер имени подводника Астана Кесаева

Он находится на улице, которая также носит имя Героя Советского Союза. На торжественную церемонию приехала делегация с малой родины подводника …


В Севастополе выберут «Спортсменов года – 2019»
В Севастополе выберут «Спортсменов года – 2019»

13 декабря в Севастополе станут известны победители регионального физкультурно-спортивного конкурса «Спортсмен года – 2019». Лучших определят в 18-ти номинациях. Подведут …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты