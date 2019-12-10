В Севастополе выберут «Спортсменов года – 2019»

13 декабря в Севастополе станут известны победители регионального физкультурно-спортивного конкурса «Спортсмен года – 2019». Лучших определят в 18-ти номинациях.

Подведут итоги по результатам высшего спортивного мастерства и спортивно-массовой работы, отметят федерации и клубы города. Впервые, в каждой из номинаций, трёх первых соискателей наградят денежными сертификатами. Об этом в интервью «Вести ФМ – Севастополь» рассказал директор Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Дмитрий Карпов.

«Первый сертификат – 15 тысяч рублей, второй – 10 тысяч рублей, третий – пять тысяч рублей. Это незначительная сумма, но мы ещё раз хотим поддержать наших спортсменов, ещё раз поддержать наших соучастников, как в массовом спорте, так и в спорте высших достижений. Это своего рода поддержка и благодарность за то, что они всегда с нами и всегда работают на благо Севастополя», – пояснил Карпов.

Использовать сертификат можно на приобретение спортивного инвентаря или экипировки. По словам Дмитрия Карпова, в этом году в конкурсе появились две новые номинации: «Волонтёр года» и «Спортивное открытие года».

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь