В Севастополе выбирают лучшую школьную команду по волейболу

Сегодня в городе стартовал региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч». В нем участвуют команды юношей и девушек 14-15 лет, созданные на базе школ, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Правила жёсткие: к участию не допускаются команды спортивных школ, а также сборные, в составе которых ученики двух или более общеобразовательных учреждений. В каждой команде — 10 игроков.

Соревнования проходят в два тура. Первый – отборочный – он пройдет с 17 февраля по 1 марта. Второй начнется 16 марта – там будут сражаться победители I этапа. Тем, кто займет первое место, предстоит защищать честь Севастополя на всероссийских соревнованиях.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь